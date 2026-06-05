12:51  05 июня
В Харьковской области перевернулся автобус со школьниками: пострадали дети и учителя
11:30  05 июня
Избиение ветерана в Киеве: военнослужащему ТЦК и члену ДФТГ сообщили о подозрении
10:12  05 июня
На Черниговщине из реки Сейм вытащили тело 22-летнего парня
UA | RU
UA | RU
05 июня 2026, 10:30

Операция "Эскулап": Нацполиция разоблачила состояние чиновников врачебных комиссий на 200 млн гривен

05 июня 2026, 10:30
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители провели почти 60 одновременных обысков у представителей военно-врачебных комиссий (ВЛК) и экспертных команд по оценке повседневного функционирования личности (ЭКОФФО)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В рамках операции "Эскулап" правоохранители проверяют полученную информацию по изложенным сведениям в декларациях. Суммы разногласий между активами в декларации отдельных чиновников и реальным состоянием колеблются от 2 до 11 млн грн.

Фигуранты оформляли на близких родственников квартиры, дома, земельные участки и элитные авто или декларировали активы, существенно превышающие их официальные доходы.

По предварительным данным, общая сумма скрытого в декларациях состояния достигает 200 миллионов гривен.

В 16 регионах Украины правоохранители провели 58 одновременных обысков. Изъяли автомобили, среди которых Mercedes-Benz GLE 300D 2025 года рыночной стоимостью свыше 100 тыс. долларов, наличные деньги в национальной и иностранной валюте, медицинские документы, выписки и документы ВЛК 36 пациентов, разнообразные договоры, чеки о переводе наличных или оплата товара, сумма в 6000 грн.

Изъятые документы могут свидетельствовать о легализации средств, полученных незаконным путем. Все эти факты будут проверяться в рамках уголовных производств.

Кроме того, за несколько дней на нарушителей составили более 230 админпротоколов за сокрытие состояния и нарушение финансового контроля (ст. 172-6 КУоАП).

Досудебное расследование продолжается, полиция собирает доказательства для оглашения фигурантам подозрений.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили в Киевской области масштабную сеть по изготовлению фальшивых документов. В состав группировки входили не менее 15 человек. Дельцы подделывали паспорта, дипломы, водительские удостоверения или нотариальные документы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обыски Украина декларации Нацполиция врачебные комиссии
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
Россияне ударили по предприятию и автостоянке в Чернигове: пострадали 6 человек, повреждены 37 авто
05 июня 2026, 13:15
В Харьковской области перевернулся автобус со школьниками: пострадали дети и учителя
05 июня 2026, 12:51
Вражеский удар по заводу детского питания в Киевской области: четверо погибших, семеро раненых
05 июня 2026, 12:39
Начальника Луцкого ТЦК задержали на взятке в 7000 долларов
05 июня 2026, 12:16
Смертельное ДТП вблизи Винницы: столкнулись три легковушки и грузовик
05 июня 2026, 11:56
Избиение ветерана в Киеве: военнослужащему ТЦК и члену ДФТГ сообщили о подозрении
05 июня 2026, 11:30
Россияне атаковали север Житомирщины: повреждена логистическая инфраструктура
05 июня 2026, 11:13
Удар по пищевому предприятию в Киевской области: количество погибших возросло
05 июня 2026, 10:55
На Черниговщине из реки Сейм вытащили тело 22-летнего парня
05 июня 2026, 10:12
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Павел Казарин
Все блоги »