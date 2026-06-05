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Правоохранители провели почти 60 одновременных обысков у представителей военно-врачебных комиссий (ВЛК) и экспертных команд по оценке повседневного функционирования личности (ЭКОФФО)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В рамках операции "Эскулап" правоохранители проверяют полученную информацию по изложенным сведениям в декларациях. Суммы разногласий между активами в декларации отдельных чиновников и реальным состоянием колеблются от 2 до 11 млн грн.

Фигуранты оформляли на близких родственников квартиры, дома, земельные участки и элитные авто или декларировали активы, существенно превышающие их официальные доходы.

По предварительным данным, общая сумма скрытого в декларациях состояния достигает 200 миллионов гривен.

В 16 регионах Украины правоохранители провели 58 одновременных обысков. Изъяли автомобили, среди которых Mercedes-Benz GLE 300D 2025 года рыночной стоимостью свыше 100 тыс. долларов, наличные деньги в национальной и иностранной валюте, медицинские документы, выписки и документы ВЛК 36 пациентов, разнообразные договоры, чеки о переводе наличных или оплата товара, сумма в 6000 грн.

Изъятые документы могут свидетельствовать о легализации средств, полученных незаконным путем. Все эти факты будут проверяться в рамках уголовных производств.

Кроме того, за несколько дней на нарушителей составили более 230 админпротоколов за сокрытие состояния и нарушение финансового контроля (ст. 172-6 КУоАП).

Досудебное расследование продолжается, полиция собирает доказательства для оглашения фигурантам подозрений.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили в Киевской области масштабную сеть по изготовлению фальшивых документов. В состав группировки входили не менее 15 человек. Дельцы подделывали паспорта, дипломы, водительские удостоверения или нотариальные документы.