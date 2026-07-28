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28 июля 2026, 13:34

В Одессе задержали работницу ТЦК, требовавшую $11 тысяч за оформление инвалидности и отсрочки от мобилизации

28 июля 2026, 13:34
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Фото: ОГП
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В Одессе правоохранители разоблачили работницу районного ТЦК и СП. Чиновница требовала взятку за влияние на решение об установлении военнообязанном III группы инвалидности и последующем оформлении отсрочки от мобилизации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

В мае 2026 года к чиновнице через знакомого юриста обратились за консультацией по оформлению военнообязанной группы инвалидности и получению на этом основании отсрочки от мобилизации.

Воспользовавшись служебным положением и знанием процедур, женщина заявила, что без ее помощи оформить документы невозможно. За 11 тысяч долларов она пообещала договориться с главой экспертной комиссии за инвалидность и с руководством РТЦК – за отсрочку.

Мужчина сразу обратился к правоохранителям, и в дальнейшем действовал под их контролем. Женщину задержали в одном из одесских ресторанов во время получения первой части взятки в размере 6200 долларов.

Задержанной сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием, соединенное с вымогательством). Суд отправил ее под стражу с возможностью внесения почти 1 миллиона гривен залога.

Фигурантке грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Волыни задержали дельца, обещавшего "списать" пограничника со службы за 20 тысяч долларов. Фигуранту объявили подозрение.

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Одесса задержание взятка ТЦК инвалидность отсрочка чиновники
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