"Відкати" за дорожні підряди: НАБУ прийшло з обшуками до Полтавської міськради

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У середу, 10 червня, детективи НАБУ провели слідчі дії у Полтавській міській раді та за місцями проживання низки місцевих посадовців

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

За інформацією джерел, правоохоронці працювали у кабінетах:

секретаря міської ради Катерини Ямщикової,

першого заступника міського голови Валерія Пархоменка,

заступника мера з питань ЖКГ Тараса Панасенка.

За наявною інформацією, Катерина Ямщикова наразі перебуває на лікарняному.

Слідчі дії відбуваються в межах кримінального провадження, відкритого у листопаді 2025 року. Розслідування стосується ймовірної схеми системного вимагання 10-відсоткових "відкатів" від підрядних організацій, які виконували ремонт дорожньої інфраструктури в Полтаві.

Як відомо, це вже не перший візит детективів НАБУ до представників міської влади. На початку квітня правоохоронці провели обшуки у заступника міського голови та керівника управління житлово-комунального господарства Тараса Панасенка.

Тоді ж були вилучені мобільні телефони, а також проведені слідчі дії за участю депутатів Полтавської міської ради Юрія Бражника та Євгена Диканя, а також депутата Полтавської обласної ради й члена міськвиконкому Олексія Чепурка.

За оцінками окремих експертів, Юрій Бражник може бути одним із ключових фігурантів розслідування через свій вплив на сферу житлово-комунального господарства. Сам депутат після обшуків іронічно заявив, що правоохоронці виявили у нього вдома лише 8 тисяч гривень та керамічний унітаз.

Наприкінці квітня у справі з’явився перший офіційний підозрюваний. Ним став фактичний власник ТОВ "ДРСУ Полтава" Віктор Прядка. Йому інкримінують порушення частини 3 статті 369 Кримінального кодексу України – пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі.

За версією слідства, учасники схеми організували збір так званої "десятини" з підрядників дорожньої галузі. Бізнес мав сплачувати 10% від суми отриманих контрактів, натомість отримуючи гарантії безперешкодного підписання актів виконаних робіт та своєчасного фінансування з міського бюджету.

Загальна вартість договорів, які перевіряють правоохоронці, становить щонайменше 269 млн грн. Відповідно, можливий обсяг неправомірної вигоди може сягати майже 26,9 млн грн.

Попри статус фігуранта у гучній корупційній справі, "ДРСУ Полтава" подало заявку і на цьогорічний конкурс з ремонту доріг.

Нагадаємо, нещодавно детективи НАБУ провели обшуки в посадових осіб органів прокуратури та судді Шевченківського районного суду міста Полтава. За неофіційною інформацією, справа стосується ймовірного вимагання 110 тисяч доларів США у місцевого підприємця.