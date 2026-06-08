Эксглава Верховного Суда Князев получил тюремный срок

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8 июня Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором САП и бывшим Председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым. Стало известно, какое наказание он получил

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.

Всеволода Князева в мае 2023 разоблачили на получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Он полностью признал вину и согласился предоставить обличительные показания на соучастников.

Какое наказание назначил Высший Верховный Суд:

5 лет реального лишения свободы с лишением права занимать должности в судебных и правоохранительных органах сроком три года;

конфискация квартиры и дома;

конфискация более 200 тыс. долларов США личных сбережений;

спецконфискация 1 248 700 долларов США, являвшихся предметом неправомерной выгоды.

Также Всеволод Князев должен направить на фонд "Вернись живым" 1,1 миллиона долларов США.

Напомним, в июле 2024 бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева поймали у границы с Румынией.

До этого Министерство юстиции сообщило, что Государственная исполнительная служба наложила арест на все имущество и банковские счета бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева. Арест наложили из-за невыполнения Князевым постановления Печерского райсуда Киева о конфискации в доход государства незаконно полученного подарка в размере 906 600 гривен.

Также Печерский райсуд Киева признал Князева виновным в нарушении установленных законом ограничений по получению подарков. Речь идет о подарке в виде аренды квартиры площадью 133 кв. м на Печерске за 1 тысячу гривен в месяц. Суд обязал Князева уплатить штраф в 2550 грн и присудил конфисковать подарок.

Кроме того, сообщалось, что Антикоррупционные органы Украины отправили в суд дело Князева о получении 2,7 млн долларов взятки.