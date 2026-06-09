ВАКС вынес приговор по делу о подкупе САП: адвокат приговорен к 4,5 годам тюрьмы

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Высший антикоррупционный суд объявил сегодня приговор столичному адвокату по делу о попытке подкупа прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Об этом сообщили в САП, передает RegioNews .

В 2024 году его разоблачили на предложения предоставить 200 тысяч долларов неправомерной выгоды прокурорам САП за принятие решения о передаче уголовного производства в отношении его подзащитного по делу о завладении электрической энергией "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн в другой орган досудебного расследования.

Суд признал адвоката виновным по ч. 3 ст. 369 УК Украины и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев.

Также осужденный лишен права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 3 года.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения.

Напомним, что НАБУ и САП разоблачили должностного лица Государственной пограничной службы Украины и владельца частной компании по производству дронов. Они требовали взятку в особо крупном размере.