В ночь на 27 апреля РФ атаковала Украину 94 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 60 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 74 российских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 11 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, в ночь на 27 апреля российские военные массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками. Под ударом оказались жилые кварталы и гражданская инфраструктура в разных районах города. Число пострадавших возросло до 11 человек.