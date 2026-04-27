Массированная атака по Одессе: количество пострадавших возросло, повреждены фуникулер и припортовая территория
Число пострадавших в результате российской атаки на Одессу ночью 27 апреля возросло до 11 человек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.
Среди 11 пострадавших – два ребенка. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
В результате атаки в многоэтажке разрушены квартиры и возник пожар. Также поврежден частный дом и квартира на 15 этаже.
Огонь охватил гостиницу, недействующий магазин и постройки одесского фуникулера. Возникло возгорание автомобилей, грузовиков и дачных домов.
Кроме того, повреждения получила также припортовая территория и склады.
Спасатели ликвидировали все пожары. К работам привлекались 150 специалистов и 38 единиц техники ГСЧС.
На местах попадания в трех районах города работают оперативные штабы и коммунальные службы. Правоохранители документируют последствия очередного военного преступления РФ.
Напомним, в ночь на 27 апреля российские военные массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками. Под ударом оказались жилые кварталы и гражданская инфраструктура в разных районах города. Ранее сообщалось о 10 пострадавших.