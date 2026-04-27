Число пострадавших в результате российской атаки на Одессу ночью 27 апреля возросло до 11 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.

Среди 11 пострадавших – два ребенка. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате атаки в многоэтажке разрушены квартиры и возник пожар. Также поврежден частный дом и квартира на 15 этаже.

Огонь охватил гостиницу, недействующий магазин и постройки одесского фуникулера. Возникло возгорание автомобилей, грузовиков и дачных домов.

Кроме того, повреждения получила также припортовая территория и склады.

Спасатели ликвидировали все пожары. К работам привлекались 150 специалистов и 38 единиц техники ГСЧС.

На местах попадания в трех районах города работают оперативные штабы и коммунальные службы. Правоохранители документируют последствия очередного военного преступления РФ.

Напомним, в ночь на 27 апреля российские военные массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками. Под ударом оказались жилые кварталы и гражданская инфраструктура в разных районах города. Ранее сообщалось о 10 пострадавших.