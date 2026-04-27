Россияне атаковали Корюковку на Черниговщине: 18 дронов ударили по предприятиям и инфраструктуре
Утром 27 апреля, с 04:30 до 05:10, российские войска атаковали Корюковку беспилотниками. Предварительно, город поразили 18 беспилотников
Об этом сообщил начальник Корюковской РВА Павел Мирошниченко, передает RegioNews.
Зафиксированы попадания по трем локациям – объекту критической инфраструктуры и двум предприятиям. Также повреждены здания, расположенные рядом с местами прилетов.
Известно о двух раненых мужчинах. Это 42-летний работник одного из предприятий и 81-летний местный житель. Информация о пострадавших еще уточняется.
На местах прилетов продолжаются пожары. К ликвидации последствий обстрелов были задействованы все службы.
Напомним, в ночь на 27 апреля российские военные массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками. Под ударом оказались жилые кварталы и гражданская инфраструктура в разных районах города. Число пострадавших возросло до 11 человек.