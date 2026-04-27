Утром 27 апреля, с 04:30 до 05:10, российские войска атаковали Корюковку беспилотниками. Предварительно, город поразили 18 беспилотников

Об этом сообщил начальник Корюковской РВА Павел Мирошниченко, передает RegioNews.

Зафиксированы попадания по трем локациям – объекту критической инфраструктуры и двум предприятиям. Также повреждены здания, расположенные рядом с местами прилетов.

Известно о двух раненых мужчинах. Это 42-летний работник одного из предприятий и 81-летний местный житель. Информация о пострадавших еще уточняется.

На местах прилетов продолжаются пожары. К ликвидации последствий обстрелов были задействованы все службы.

Напомним, в ночь на 27 апреля российские военные массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками. Под ударом оказались жилые кварталы и гражданская инфраструктура в разных районах города. Число пострадавших возросло до 11 человек.