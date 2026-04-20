На Полтавщине легковушка "влетела" в грузовик: среди пострадавших 2-летний ребенок
Авария произошла вечером 19 апреля на автодороге Полтава-Александрия. Известно о пострадавших
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
Предварительно, 23-летний водитель SKODA столкнулся с грузовиком КАМАЗ, за рулем которого находился 53-летний мужчина. В результате ДТП пострадали пассажиры легковушки: 32-летняя женщина, 20-летний парень, а также 7-летний и 2-летний мальчики.
Правоохранители возбудили уголовное производство.
Напомним, ранее в Житомирской области в ДТП погиб 12-летний мальчик. 26-летний водитель Ford Mondeo не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль столкнулся с деревом. Водитель не пострадал. Проверка показала, что он был за рулем пьян.
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
