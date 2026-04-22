22 квітня 2026, 08:37

Допомога за 3-7 хвилин: на Полтавщині запрацювали 68 кнопок виклику поліції

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Полтавській області розгорнули мережу кнопок екстреного виклику поліції для швидкого реагування на надзвичайні ситуації у громадських місцях. Загалом у регіоні вже встановили 68 таких пристроїв.

Про це інформує інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Як розповіли правоохоронці, кнопки з'явилися у найбільш людних локаціях Полтави, Кременчука, Горішніх Плавнів, Кобеляк, Гадяча, Миргорода, Хорола, Лубен та Пирятина. Їх встановлюють на фасадах будівель, поблизу зупинок громадського транспорту, аптек, магазинів і торговельних центрів.

Розпізнати систему на вулиці просто: це яскраві жовті наліпки із синіми табличками та написом "Виклик поліції". Поруч розміщений компактний пристрій світлого кольору з відповідною піктограмою.

Система працює за принципом миттєвого реагування. Після натискання сигнал одразу надходить на пульт централізованого спостереження поліції охорони, після чого диспетчер направляє на місце найближчий екіпаж. У середньому правоохоронці прибувають протягом 3-7 хвилин.

Скористатися кнопкою може будь-хто. У поліції закликають не зволікати та натискати її у разі небезпеки, підозрілих ситуацій або якщо ви стали свідком правопорушення.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ розпочинає консультації щодо законопроєкту про цивільну зброю, який передбачає можливість для громадян на збройний самозахист. До обговорення планують залучити громадськість, експертів і журналістів, щоб врахувати різні позиції та виробити ефективне рішення.

21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
