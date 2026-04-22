Допомога за 3-7 хвилин: на Полтавщині запрацювали 68 кнопок виклику поліції

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Полтавській області розгорнули мережу кнопок екстреного виклику поліції для швидкого реагування на надзвичайні ситуації у громадських місцях. Загалом у регіоні вже встановили 68 таких пристроїв.

Про це інформує інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Як розповіли правоохоронці, кнопки з'явилися у найбільш людних локаціях Полтави, Кременчука, Горішніх Плавнів, Кобеляк, Гадяча, Миргорода, Хорола, Лубен та Пирятина. Їх встановлюють на фасадах будівель, поблизу зупинок громадського транспорту, аптек, магазинів і торговельних центрів.

Розпізнати систему на вулиці просто: це яскраві жовті наліпки із синіми табличками та написом "Виклик поліції". Поруч розміщений компактний пристрій світлого кольору з відповідною піктограмою.

Система працює за принципом миттєвого реагування. Після натискання сигнал одразу надходить на пульт централізованого спостереження поліції охорони, після чого диспетчер направляє на місце найближчий екіпаж. У середньому правоохоронці прибувають протягом 3-7 хвилин.

Скористатися кнопкою може будь-хто. У поліції закликають не зволікати та натискати її у разі небезпеки, підозрілих ситуацій або якщо ви стали свідком правопорушення.

