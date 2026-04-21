21 апреля 2026, 15:37

Работал на спецслужбы РФ: в Кременчуге задержан подросток за подготовку взрывов возле полиции

Фото: СБУ
Контрразведка Службы безопасности Украины 21 апреля задержала несовершеннолетнего, который готовил сразу два взрыва возле отделения полиции в Кременчуге Полтавской области

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

У отделения полиции злоумышленник заложил два самодельных взрывных устройства с дистанционной активацией.

В ночь на 17 апреля россияне должны были взорвать одно устройство, а по прибытии на место происшествия экстренных служб — активировать вторую бомбу, заложенную поблизости.

Контрразведчики разоблачили враждебный замысел и оперативно нейтрализовали взрывчатку на месте запланированного теракта.

Расследование установило, что задачу РФ выполнял 17-летний ученик местного лицея, попавший во внимание российских спецслужб, когда искал легкие заработки в Телеграм-каналах.

После вербовки он по инструкции врага приобрел составляющие для двух взрывных устройств и собрал их в арендованном гараже. Деньги на это он получил от куратора из РФ.

Согласовав с ним локацию для теракта, агент отправился туда ночью, чтобы заложить взрывные устройства без свидетелей.

Во время обысков у задержанного изъяли остатки составляющих СВП и средства связи с доказательствами контактов с российским спецслужбистом.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (окончено покушение на совершение террористического акта) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что СБУ завершила досудебное расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении агентки РФ, которую СБУ в январе этого года разоблачила в Донецкой области. По заказу россиян девушка корректировала обстрелы Краматорска .

Ранее на Буковине судили российского агента, корректировавшего удары РФ по Черновцам и призывавшего к продолжению обстрела всего западного региона Украины.

Кременчуг СБУ теракт задержание несовершеннолетний Полтавская область
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
Суд в Киеве взял под стражу полицейского по делу о теракте
21 апреля 2026, 18:05
Водитель скрылся с места ДТП: на Львовщине грузовик протаранил поезд "Перемышль — Киев"
21 апреля 2026, 17:58
В детсаду Николаева зафиксировали вспышку инфекции – двое детей в больнице
21 апреля 2026, 17:43
В Киеве в жилом комплексе заметили мужчину с автоматом (ВИДЕО)
21 апреля 2026, 17:35
Россияне ударили по Славянску с РСЗО, есть раненые
21 апреля 2026, 17:26
В Херсоне чиновница "заработала" миллионы на разрушенных войной постройках
21 апреля 2026, 17:15
В Днепропетровской области разоблачили сеть торговцев людьми: в сексуальное рабство продавали даже несовершеннолетних
21 апреля 2026, 17:06
Угрожали фронтом, били и требовали деньги: новые детали задержания работников ТЦК в Одессе
21 апреля 2026, 16:49
Спасет ли нас оружие: почему ответ сложнее, чем кажется
21 апреля 2026, 16:25
На Волыни разоблачили схему незаконного ввоза автомобилей под видом гуманитарки
21 апреля 2026, 16:23
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Все видео »
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Все блоги »