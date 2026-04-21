Контрразведка Службы безопасности Украины 21 апреля задержала несовершеннолетнего, который готовил сразу два взрыва возле отделения полиции в Кременчуге Полтавской области

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

У отделения полиции злоумышленник заложил два самодельных взрывных устройства с дистанционной активацией.

В ночь на 17 апреля россияне должны были взорвать одно устройство, а по прибытии на место происшествия экстренных служб — активировать вторую бомбу, заложенную поблизости.

Контрразведчики разоблачили враждебный замысел и оперативно нейтрализовали взрывчатку на месте запланированного теракта.

Расследование установило, что задачу РФ выполнял 17-летний ученик местного лицея, попавший во внимание российских спецслужб, когда искал легкие заработки в Телеграм-каналах.

После вербовки он по инструкции врага приобрел составляющие для двух взрывных устройств и собрал их в арендованном гараже. Деньги на это он получил от куратора из РФ.

Согласовав с ним локацию для теракта, агент отправился туда ночью, чтобы заложить взрывные устройства без свидетелей.

Во время обысков у задержанного изъяли остатки составляющих СВП и средства связи с доказательствами контактов с российским спецслужбистом.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (окончено покушение на совершение террористического акта) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

