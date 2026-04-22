ВСУ за сутки уничтожили более 1140 российских оккупантов – Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили еще 1140 российских военных, а также множество техники и вооружения противника. В частности, танк, семь боевых бронированных машин и 38 артиллерийских систем
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Кроме того, ликвидировано 1026 беспилотников оперативно-тактического уровня и 162 единицы автомобильной техники и автоцистерн.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 22.04.26 ориентировочно составили:
Напомним, спецподразделение ГУР "Призраки" вывело из строя два крупных десантных корабля Черноморского флота РФ и уничтожило радарную станцию в Крыму. Также Силы обороны поразили Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.
22 апреля 2026, 07:00В Харьковской области из-за российской атаки пострадали 11 человек
21 апреля 2026, 22:27На Днепропетровщине россияне ударили по микроавтобусу: трое раненых
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
