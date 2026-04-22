22 апреля 2026, 07:00

РФ ударила по транспортной инфраструктуре Запорожья: есть погибший

Иллюстративное фото: Запорожская ОВА
Российские войска нанесли удар по транспортной инфраструктуре в Запорожье, в результате чего погиб мужчина, еще один человек получил ранения

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"В результате вражеского удара по транспортной инфраструктуре один мужчина погиб. Еще один человек получил ранения", - отметил он.

Уточняются последствия атаки и степень повреждений объектов инфраструктуры. На месте работают соответствующие службы.

Также ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по поселку Новониколаевка в Запорожском районе. В результате той атаки ранения получили семь человек.

По данным ОВА, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 511 ударов по 35 населенным пунктам Запорожской области.

Напомним, на Днепропетровщине в результате российского удара поврежден рейсовый микроавтобус, пострадали три человека. В общей сложности из-за атак в регионе 21 апреля ранения получили пятеро жителей.

