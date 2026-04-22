Массированные атаки на Сумщину: 33 пострадавших, среди них 16 детей

Фото: Национальная полиция

В Сумской области в результате массированных российских атак пострадали 33 человека. Правоохранители документируют последствия обстрелов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, за сутки под вражеским огнем находились 29 населенных пунктов области. Российские войска применяли управляемые авиабомбы (КАБы), ударные БПЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы.

В Сумской общине в результате ударов беспилотников пострадали 30 человек, в том числе 16 детей. Повреждены 15 частных и 14 многоквартирных домов, 8 нежилых построек и 36 автомобилей.

В Глуховской общине ранения получили 19-летняя девушка и 52-летний мужчина. Также повреждены 24 частных дома и 2 автомобиля.

В Путивльской общине травмирована 17-летняя девушка, поврежден автомобиль.

Напомним, ранее было известно, что в Сумах количество пострадавших в результате атаки российских беспилотников возросло до 23. Среди них – 13 взрослых и 10 детей. Пятеро детей находятся на стационном лечении. В ночь на 21 апреля россияне атаковали город 10 беспилотниками.