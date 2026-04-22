08:25  22 апреля
В Николаеве в ванной погиб двухлетний мальчик: матери сообщили о подозрении
00:35  22 апреля
В Украине стартовал сезон клубники: цены космические
01:35  22 апреля
Певица Даша Астафьева призналась, что была любовницей
22 апреля 2026, 07:36

Массированные атаки на Сумщину: 33 пострадавших, среди них 16 детей

22 апреля 2026, 07:36
Фото: Национальная полиция
В Сумской области в результате массированных российских атак пострадали 33 человека. Правоохранители документируют последствия обстрелов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, за сутки под вражеским огнем находились 29 населенных пунктов области. Российские войска применяли управляемые авиабомбы (КАБы), ударные БПЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы.

В Сумской общине в результате ударов беспилотников пострадали 30 человек, в том числе 16 детей. Повреждены 15 частных и 14 многоквартирных домов, 8 нежилых построек и 36 автомобилей.

В Глуховской общине ранения получили 19-летняя девушка и 52-летний мужчина. Также повреждены 24 частных дома и 2 автомобиля.

В Путивльской общине травмирована 17-летняя девушка, поврежден автомобиль.

Напомним, ранее было известно, что в Сумах количество пострадавших в результате атаки российских беспилотников возросло до 23. Среди них – 13 взрослых и 10 детей. Пятеро детей находятся на стационном лечении. В ночь на 21 апреля россияне атаковали город 10 беспилотниками.

война Сумская область атака пострадавшие разрушения российская армия гражданские
РФ ударила по транспортной инфраструктуре Запорожья: есть погибший
22 апреля 2026, 07:00
В Харьковской области из-за российской атаки пострадали 11 человек
21 апреля 2026, 22:27
На Днепропетровщине россияне ударили по микроавтобусу: трое раненых
21 апреля 2026, 19:50
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
17 апреля 2026
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
08 апреля 2026
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
06 апреля 2026
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
После удара РФ в Харьковской области загорелось сельхозпредприятие
22 апреля 2026, 09:29
Ссора на дороге в Киеве: водитель несколько раз выстрелил в пешехода
22 апреля 2026, 09:14
На Харьковщине из-за обстрелов погиб человек, 20 пострадали
22 апреля 2026, 08:58
САП просит арестовать нардепа Юрченко по делу о взяточничестве
22 апреля 2026, 08:46
Помощь за 3-7 минут: на Полтавщине заработали 68 кнопок вызова полиции
22 апреля 2026, 08:37
На Полтавщине несовершеннолетняя девушка пыталась прыгнуть с моста – ее спасли
22 апреля 2026, 07:53
ВСУ за сутки уничтожили более 1140 российских оккупантов – Генштаб
22 апреля 2026, 07:19
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Все видео »
