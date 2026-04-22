22 апреля 2026, 07:53

На Полтавщине несовершеннолетняя девушка пыталась прыгнуть с моста – ее спасли

22 апреля 2026, 07:53
Фото: Национальная полиция
В Кременчуге на Крюковском мосту полицейские спасли несовершеннолетнюю девушку, пытавшуюся перелезть через забор и прыгнуть вниз

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел во время движения служебного наряда полиции, следовавшего по вызову через мост.

Правоохранители заметили находившуюся на перилах и в критическом состоянии девушку и немедленно остановились, чтобы оказать помощь.

Полицейские быстро установили контакт с девушкой, успокоили ее и сняли с места. По предварительным данным, она находилась в стрессовом эмоциональном состоянии.

После спасения несовершеннолетнюю передали медикам для предоставления квалифицированной помощи.

Напомним, под Ровным женщина прыгнула с моста, она погибла. Инцидент произошел вечером 18 апреля. Прибывшие на место происшествия медики констатировали ее смерть. Правоохранители установили личность погибшей – ею оказалась 46-летняя жительница села Грабов.

полиция мост самоубийство Полтавская область девушка попытка
