В Днепропетровской области мужчина ради жалобы на соседа заявил об изнасиловании
В Кривом Роге мужчина вызвал полицию. Он заявил об изнасиловании
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
46-летний житель Кривого Рога в пьяном состоянии вызвал полицию из-за изнасилования. Однако когда стражи порядка приехали, он заявил им, что изнасилования на самом деле не было: выяснилось, что он просто хотел пожаловаться на своего соседа, с которым постоянно ссорится.
Правоохранители вынесли постановление на правонарушителя по ст. 183 КУоАП – заведомо ложный вызов специальных служб.
Напомним, ранее в Киеве мужчина напал на медиков. Прохожая вызвала для него "скорую", но мужчина напал на женщину-парамедика, ударив ей кулаком в бедро и живот, после чего скрылся.
20 марта 2026, 22:55
23 марта 2026
20 марта 2026
13 марта 2026
09 марта 2026
25 марта 2026, 10:40
07 августа 2025
06 августа 2025
05 августа 2025
Все блоги »