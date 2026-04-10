10 квітня 2026, 13:42

На Полтавщині авто влетіло в паркан: двоє пасажирок у лікарні

Фото: Національна поліція
На Полтавщині поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої постраждали дві пасажирки автомобіля

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 9 квітня близько 15:45 у селі Михайлівка Полтавського району.

За попередніми даними слідства, автомобіль DAEWOO SENS, за кермом якого перебував 22-річний водій, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з парканом і спорудою приватного господарства.

Унаслідок зіткнення травмувалися дві пасажирки – 20 та 16 років. Медики госпіталізували їх до лікарні. Водій та ще одна 18-річна пасажирка тілесних ушкоджень не зазнали.

За фактом ДТП розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, на Житомирщині водій влетів у дерево. 59-річний чоловік не впорався з керуванням та з'їхав з проїзної частини. На жаль, водій від отриманих травм загинув на місці.

