26 березня 2026, 15:22

У Харкові двоє чоловіків забили до смерті знайомого: їм світить до 10 років

Фото: Національна поліція
Харківські слідчі повідомили про підозру двом чоловікам, які завдали знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 23 березня вранці перехожа виявила на вулиці тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті стали численні удари по голові та масивна кровотеча.

Слідство з’ясувало, що напередодні ввечері троє чоловіків розпивали алкоголь за місцем проживання одного з них. Між ними виник конфлікт, який переріс у бійку.

У результаті 45-річний потерпілий отримав численні удари руками та ногами по голові та тулубу. Після побиття чоловіка вигнали на вулицю у безпорадному стані, де він і помер.

Під час оперативно-розшукових заходів поліція спільно з сектором кримінального аналізу встановила та затримала причетних – 47-річного та 44-річного знайомих загиблого.

Слідчі за процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Наразі слідчі дії тривають, правоохоронці документують усі обставини інциденту та збирають додаткові докази.

Нагадаємо, на Прикарпатті скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, якого обвинувачують в умисному вбивстві знайомого. Він також намагався сховати сліди злочину, підпаливши будинок.

підозра поліція конфлікт бійка алкоголь Харків чоловіки
