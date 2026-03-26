26 марта 2026, 09:40

В Винницкой области мужчина сжег дом после ссоры с женой

Фото: полиция
Мужчина пытался сбежать, но его задержали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В одном из сел Теплицкой громады 28-летний мужчина во время конфликта с женой поджег вещи в доме. В результате возник пожар – он повредил дом и хозяйственное сооружение. Спасатели ГСЧС потушили огонь, никто не пострадал.

После поджога мужчина пытался сбежать из громады на автобусе, но его разыскали и задержали оперативники.

Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного уничтожения имущества (ч. 2 ст. 194 УК Украины). Фигуранту грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Решается вопрос об объявлении мужчине подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, в Николаевской области мужчина отправил жене посылку со взрывчаткой. В результате взрыва 25-летняя женщина погибла, двое ее детей в больнице.

Винницкая область поджог происшествия полиция конфликт задержание
