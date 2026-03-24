На Полтавщині чоловікам продавали бронювання за 10 тисяч доларів
У Полтавській області викрили зловмисників, які організували схему ухилення від мобілізації. Вони продавали громадянам відстрочки від служби
Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.
Відомо, що схему організував колишній староста виконавчого комітету селищної ради. За схемою військовозобовʼязані могли отримати фіктивні групи інвалідності. За цю "послугу" організатор просив від 10 000 доларів.
Правоохоронці зафіксували щонайменше кілька фактів отримання хабаря. Затримали трьох фігурантів справи під час отримання грошей.
Нагадаємо, раніше в Миколаєві правоохоронець за гроші звільняв мобілізованих із ТЦК. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
На Харківщинів чоловік "продавав" бронювання
