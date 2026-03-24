24 марта 2026, 12:16

Число раненых на Полтавщине возросло до 12: среди них 5-летний ребенок

Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
В результате ночной ракетно-дроновой атаки российских войск на Полтавщину количество травмированных возросло до 12 человек

Об этом сообщила Полтавская областная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что среди пострадавших – пятилетний мальчик, который находится в тяжелом состоянии в больнице.

По данным следствия, в ночь на 24 марта вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по территории области, применив беспилотники типа "Герань-2" и ракеты, тип которых устанавливается.

Повреждены жилые и инфраструктурные объекты. В частности, в Полтаве и Полтавском районе разрушения получили многоэтажный дом, частные домовладения, кровля одного из отелей, а также производственные здания неработающего предприятия.

При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в ночь на 24 марта РФ атаковала Полтаву. Известно, что погибли два человека, еще одиннадцать получили травмы. Повреждены жилые дома и гостиница. Возникли пожары. По предварительным подсчетам, в городе повреждены более 24 зданий.

23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
