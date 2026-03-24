Число раненых на Полтавщине возросло до 12: среди них 5-летний ребенок

В результате ночной ракетно-дроновой атаки российских войск на Полтавщину количество травмированных возросло до 12 человек

Об этом сообщила Полтавская областная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что среди пострадавших – пятилетний мальчик, который находится в тяжелом состоянии в больнице.

По данным следствия, в ночь на 24 марта вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по территории области, применив беспилотники типа "Герань-2" и ракеты, тип которых устанавливается.

Повреждены жилые и инфраструктурные объекты. В частности, в Полтаве и Полтавском районе разрушения получили многоэтажный дом, частные домовладения, кровля одного из отелей, а также производственные здания неработающего предприятия.

При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в ночь на 24 марта РФ атаковала Полтаву. Известно, что погибли два человека, еще одиннадцать получили травмы. Повреждены жилые дома и гостиница. Возникли пожары. По предварительным подсчетам, в городе повреждены более 24 зданий.