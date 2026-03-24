10:30  24 березня
На Харківщині двоє хлопців напали на поліцейських
08:38  24 березня
На Хмельниччині судитимуть банду "гастролерів" за розбій і грабежі
07:56  24 березня
Смертельна бійка на Рівненщині: поліцейські затримали нападника
UA | RU
UA | RU
24 березня 2026, 12:16

Кількість поранених на Полтавщині зросла до 12: серед них 5-річна дитина

24 березня 2026, 12:16
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

Унаслідок нічної ракетно-дронової атаки російських військ на Полтавщину кількість травмованих зросла до 12 осіб

Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що серед постраждалих – п'ятирічний хлопчик, який перебуває у тяжкому стані в лікарні.

За даними слідства, у ніч на 24 березня збройні сили РФ завдали комбінованого удару по території області, застосувавши безпілотники типу "Герань-2" та ракети, тип яких наразі встановлюється.

Пошкоджень зазнали житлові та інфраструктурні об’єкти. Зокрема, в Полтаві та Полтавському районі зазнали руйнувань багатоповерховий будинок, приватні домоволодіння, покрівля одного із готелів, а також виробничі споруди непрацюючого підприємства.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, в ніч на 24 березня РФ атакувала Полтаву. Відомо, що загинули двоє людей, ще одинадцять отримали травми. Пошкоджено житлові будинкита готель. Виникли пожежі. За попередніми підрахунками, у місті пошкоджені понад 24 будівлі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Полтава окупанти дитина лікарня атака російська армія поранені
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Валерій Чалий
Всі блоги »