Кількість поранених на Полтавщині зросла до 12: серед них 5-річна дитина

Унаслідок нічної ракетно-дронової атаки російських військ на Полтавщину кількість травмованих зросла до 12 осіб

Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що серед постраждалих – п'ятирічний хлопчик, який перебуває у тяжкому стані в лікарні.

За даними слідства, у ніч на 24 березня збройні сили РФ завдали комбінованого удару по території області, застосувавши безпілотники типу "Герань-2" та ракети, тип яких наразі встановлюється.

Пошкоджень зазнали житлові та інфраструктурні об’єкти. Зокрема, в Полтаві та Полтавському районі зазнали руйнувань багатоповерховий будинок, приватні домоволодіння, покрівля одного із готелів, а також виробничі споруди непрацюючого підприємства.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, в ніч на 24 березня РФ атакувала Полтаву. Відомо, що загинули двоє людей, ще одинадцять отримали травми. Пошкоджено житлові будинкита готель. Виникли пожежі. За попередніми підрахунками, у місті пошкоджені понад 24 будівлі.