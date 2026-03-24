Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В одном из сел Борзнянской громады Нежинского района в результате атаки горели частный дом и хозяйственная постройка.

В Козелецкой громаде Черниговского района повреждения получили дома местных жителей.

Полицейские документируют последствия атаки россиян

Напомним, в ночь на 24 марта враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. РФ запустила 34 ракеты и около 400 беспилотников.