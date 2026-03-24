24 березня 2026, 07:09

Армія РФ атакувала Полтаву: щонайменше двоє загиблих та 11 поранених

24 березня 2026, 07:09
Фото: Суспільне Полтава
Унаслідок масованої повітряної атаки військ РФ у Полтавській громаді є загиблі й поранені, пошкоджено житлові будинки та готель

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

За його словами, внаслідок російської атаки на Полтаву загинули двоє людей, ще одинадцять отримали травми.

За інформацією в.о. міського голови Катерини Ямщикової, серед постраждалих є дитина. Усім надається необхідна медична допомога.

Окім того, зафіксовано пошкодження житлових будинків та готелю. Виникли пожежі.

Наразі рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідувати наслідки обстрілу.

Як відомо, близько 2-ї години ночі 24 березня OSINT-канали повідомили про рух російських безпілотників у напрямку Полтави. Також Повітряні сили ЗСУ попередили про можливі пуски крилатих ракет та загрозу застосування двох балістичних ракет у напрямку міста.

Нагадаємо, в ніч на 24 березня РФ також завдала масованого комбінованого удару по Запоріжжю безпілотниками та ракетами. За останніми даними, одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення.

війна Полтава загиблі Полтавська область готель атака пошкодження будинки
23 березня 2026
