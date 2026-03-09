Фото: интернет-издание "Полтавщина"

В Полтаве полиция и прокуратура расследуют обстоятельства посещений учебных заведений депутатом горсовета Денисом Полищуком

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

25 февраля Шевченковский районный суд Полтавы удовлетворил ходатайство следствия и предоставил право изъять документацию, графики и видеозаписи с камер наблюдения в Департаменте образования городского совета.

Следствие интересует период с 15 октября 2025 по 1 января 2026 года.

Правоохранители проверяют, по каким основаниям и в каком статусе депутат приобщался в учебный и воспитательный процесс школ. К документам, которые можно изъять, относятся:

журналы посетителей (данные о пропускном режиме);

материалы, подтверждающие участие депутата в учебных мероприятиях – расписания занятий, учебно-методические планы, дидактические материалы и приказы;

видеозаписи с камер наблюдения;

личные дела директоров и завучей, ответственных за пребывание посторонних в школах.

Суд обратил внимание на возможные нарушения законодательства, в частности, о политической агитации в школах и превышении служебных полномочий.

В декабре прошлого года родители учеников сообщили, что Полищук раздавал в школах подарки ко Дню Святого Николая в пакетах со своим именем, что могло быть скрытой агитацией.

По факту полиция составила админпротокол, однако суд закрыл производство по депутату, не доказав нарушения.

В феврале издание "Полтавщина" подало обращение в прокуратуру о возможном уголовном правонарушении чиновников школ, после чего прокуратура внесла сведения в ЕРДР по статье 367 УК Украины (Служебная халатность).

Напомним, ранее прокуратура инициировала уголовное производство по раздаче подарков от депутата Дениса Полищука в учебных заведениях Полтавы.

Денис Полищук является депутатом горсовета от политической партии "За Будущее".