09 березня 2026, 13:42

Роздача подарунків у школах: прокуратура та поліція перевіряють депутата Полтавської міськради

09 березня 2026, 13:42
Фото: інтернет-видання "Полтавщина"
У Полтаві поліція та прокуратура розслідують обставини відвідувань навчальних закладів депутатом міськради Денисом Поліщуком

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Зазначається, що 25 лютого Шевченківський районний суд Полтави задовольнив клопотання слідства та надав право вилучити документацію, графіки та відеозаписи з камер спостереження у Департаменті освіти міської ради.

Слідство цікавить період з 15 жовтня 2025 року по 1 січня 2026 року.

Правоохоронці перевіряють, на яких підставах і в якому статусі депутат долучався у навчальний та виховний процес шкіл. До документів, які можна вилучити, належать:

  • журнали відвідувачів (дані про пропускний режим);
  • матеріали, що підтверджують участь депутата у навчальних заходах –розклади занять, навчально-методичні плани, дидактичні матеріали та накази;
  • відеозаписи з камер спостереження;
  • особові справи директорів та завучів, відповідальних за перебування сторонніх осіб у школах.

Суд звернув увагу на можливі порушення законодавства, зокрема щодо політичної агітації у школах та перевищення службових повноважень.

У грудні минулого року батьки учнів повідомили про те, що Поліщук роздавав у школах подарунки до Дня Святого Миколая у пакетах зі своїм ім’ям, що могло бути прихованою агітацією.

За фактом поліція склала адмінпротокол, проте суд закрив провадження щодо депутата, не довівши порушення.

У лютому видання "Полтавщина" подало звернення до прокуратури щодо можливого кримінального правопорушення посадовців шкіл, після чого прокуратура внесла відомості до ЄРДР за статтею 367 КК України (Службова недбалість).

Нагадаємо, раніше прокуратура ініціювала кримінальне провадження щодо роздачі подарунків від депутата Дениса Поліщука у навчальних закладах Полтави.

Як відомо, Денис Поліщук є депутатом міськради від політичної партії "За Майбутнє".

09 березня 2026
