Войска РФ продвинулись в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

Военные говорят о продвижении армии РФ на Донбассе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал ШО НА ФРОНТЕ?

В частности, военные сообщили о продвижении врага возле населенного пункта Гришино на Покровском направлении и в направлении населенного пункта Резниковка, Славянское направление.

Как сообщалось, россияне взорвали дамбу в Донецкой области, чем создали угрозу гуманитарной катастрофы в регионе. Это произошло возле города Константиновка.