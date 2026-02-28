17:13  28 февраля
В Киеве водитель авто покатал сотрудника ТЦК на капоте
14:49  28 февраля
РФ атаковала автомобиль Укрпочты в Сумской области
13:35  28 февраля
В Днепре российский беспилотник упал возле дома мэра Филатова
28 февраля 2026, 17:59

Войска РФ продвинулись в Донецкой области

28 февраля 2026, 17:59
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
українською мовою
українською мовою

Военные говорят о продвижении армии РФ на Донбассе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал ШО НА ФРОНТЕ?

В частности, военные сообщили о продвижении врага возле населенного пункта Гришино на Покровском направлении и в направлении населенного пункта Резниковка, Славянское направление.

Как сообщалось, россияне взорвали дамбу в Донецкой области, чем создали угрозу гуманитарной катастрофы в регионе. Это произошло возле города Константиновка.

РФ война ВСУ Донецкая область фронт
РФ может выйти из переговоров, если Украина не согласится отдать Донбасс, – СМИ
28 февраля 2026, 16:20
РФ атаковала железнодорожную станцию на Днепропетровщине
28 февраля 2026, 09:38
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
Отключение света 1 марта: актуальные графики для всех областей
28 февраля 2026, 18:57
Трамп еще не остановил российско-украинскую войну, а уже прибег к второму за последнее время "СВО"
28 февраля 2026, 18:21
В Винницкой области произошла драка между работниками ТЦК и гражданскими
28 февраля 2026, 17:35
В Киеве водитель авто покатал сотрудника ТЦК на капоте
28 февраля 2026, 17:13
Зеленский отреагировал на операцию США и Израиля против Ирана
28 февраля 2026, 16:57
РФ может выйти из переговоров, если Украина не согласится отдать Донбасс, – СМИ
28 февраля 2026, 16:20
В Израиле заявили о ликвидации Верховного лидера Ирана Али Хаменеи
28 февраля 2026, 15:55
Россияне нанесли авиаудар по Запорожской области, есть погибшая
28 февраля 2026, 15:25
РФ атаковала автомобиль Укрпочты в Сумской области
28 февраля 2026, 14:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Пекар
