Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: есть погибший и раненые
В ночь на 1 марта российская армия нанесла удары по Днепропетровской области. В результате атаки врага погиб человек
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
В ночь на 1 марта россияне атаковали Никопольский, Синельниковский и Днепровский районы около десяти раз. Российская армия избивала по региону беспилотниками и артиллерией.
В результате атак по Никополю и Покровской общине пострадала женщина. В этом районе обстрелы повредили автомобиль и частный дом.
В результате ударов по Славгородской и Межевской общинах Синельниковщины погиб мужчина. Еще один мужчина и женщина получили ранения. Поврежден жилой дом.
В Новоалександровской общине в результате обстрелов получил ранение мужчина. Повреждены два жилых дома.
Напомним, ранее российская армия атаковала Полтавскую область. В результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты промышленного предприятия в Полтавском районе. В Лубенском районе повреждены частные домовладения и линия электропередач. Без света осталось 18209 бытовых и 1781 юридических потребителей.