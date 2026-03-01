Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: есть погибший и раненые

Иллюстративное фото

В ночь на 1 марта российская армия нанесла удары по Днепропетровской области. В результате атаки врага погиб человек

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В ночь на 1 марта россияне атаковали Никопольский, Синельниковский и Днепровский районы около десяти раз. Российская армия избивала по региону беспилотниками и артиллерией.

В результате атак по Никополю и Покровской общине пострадала женщина. В этом районе обстрелы повредили автомобиль и частный дом.

В результате ударов по Славгородской и Межевской общинах Синельниковщины погиб мужчина. Еще один мужчина и женщина получили ранения. Поврежден жилой дом.

В Новоалександровской общине в результате обстрелов получил ранение мужчина. Повреждены два жилых дома.

Напомним, ранее российская армия атаковала Полтавскую область. В результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты промышленного предприятия в Полтавском районе. В Лубенском районе повреждены частные домовладения и линия электропередач. Без света осталось 18209 бытовых и 1781 юридических потребителей.