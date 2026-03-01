17:13  28 февраля
12:25  01 марта
13:35  28 февраля
01 марта 2026, 10:35

Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: есть погибший и раненые

01 марта 2026, 10:35
Иллюстративное фото
В ночь на 1 марта российская армия нанесла удары по Днепропетровской области. В результате атаки врага погиб человек

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В ночь на 1 марта россияне атаковали Никопольский, Синельниковский и Днепровский районы около десяти раз. Российская армия избивала по региону беспилотниками и артиллерией.

В результате атак по Никополю и Покровской общине пострадала женщина. В этом районе обстрелы повредили автомобиль и частный дом.

В результате ударов по Славгородской и Межевской общинах Синельниковщины погиб мужчина. Еще один мужчина и женщина получили ранения. Поврежден жилой дом.

В Новоалександровской общине в результате обстрелов получил ранение мужчина. Повреждены два жилых дома.

Напомним, ранее российская армия атаковала Полтавскую область. В результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты промышленного предприятия в Полтавском районе. В Лубенском районе повреждены частные домовладения и линия электропередач. Без света осталось 18209 бытовых и 1781 юридических потребителей.

25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
