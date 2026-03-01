Россияне атаковали Харьков беспилотниками: есть пострадавшие
Утром 1 марта в Шевченковском и Салтовском районах города были попадания российских беспилотников. Есть пострадавшие среди населения
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.
Утром 1 марта российский беспилотник повредил кровлю административного здания в центре города. Также беспилотник типа "Герань-2" попал в технический этаж общежития, где проживают внутренне перемещенные лица. Из общежития эвакуировали 60 человек.
Пострадали три женщины. Известно, что у них диагностирована острая реакция на стресс. В Салтовском районе города утром удар беспилотником был по местному парку.
"При процессуальном руководстве Шевченковской и Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.
Напомним, ранее российский дрон попал в здание в Харькове. Под удар попал Новобоварский район. Тогда была повреждена крыша частного дома. К счастью, никто не пострадал.