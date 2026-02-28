Отключение света 1 марта: актуальные графики для всех областей
В Укрэнерго предупредили об отключении электроэнергии в воскресенье, 1 марта
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальное уведомление компании.
Как отмечается, 1 марта в большинстве регионов Украины на протяжении всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).
Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – говорится в сообщении.
Напомним, за четыре года РФ совершила почти 6 тысяч атак на энергосистему Украины. Из-за этого наша страна понесла миллиардные убытки.