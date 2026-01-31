Потяг Київ-Харків здійснив вимушену зупинку під Полтавою

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пасажирів.

Пасажирів попередили, що час очікування невизначений, а туалети та опалення – будуть недоступні. Причина зупинки – відсутність електроенергії на високовольтних лініях.

По гучномовцю попередили, щоб люди вдягнули верхній одяг та не виходили в тамбур без нагальної потреби.

Згодом пасажири повідомили, що через півгодини після зупинки поїзд відновив рух.

Поїзд Інтерсіті+ №722 сполученням Київ – Харків (за даними на початок 2026 року) курсує щоденно, відправляючись зі станції Київ-Пасажирський о 07:49 та прибуваючи на станцію Харків-Пасажирський о 12:40 Укрзалізниця. Час у дорозі складає близько 4 годин 51 хвилини, забезпечуючи швидке денне сполучення між містами.

