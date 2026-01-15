60 тисяч за довідку: на Полтавщині вимагали хабар з чоловіка з інвалідністю

Ілюстративне фото

Правоохоронці викрили жінку, яка повʼязана з корупційною схемою. Йдеться про продовження статусу особи з інвалідністю

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, 48-річна жінка вимагала у чоловіках третьою групою інвалідності гроші. За 60 тисяч гривень вона обіцяла йому позитивне рішення щодо продовження статусу інвалідності. Гроші вона отримала двома траншами.

Жінці повідомили про підозру за пособництво в одержані хабаря та вимагання. Зараз правоохоронці встановлюють всіх, хто був причетний до схеми.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили адвоката, який під час консультації переконав клієнта скористатись незаконною схемою отримання відстрочки від мобілізації. Він запропонував оформити фіктивне опікунство над особою з інвалідності. У розмовах з дружиною "клієнта" він просив 7 тисяч доларів за свої послуги.