Фото: полиция

ДТП произошло в понедельник, 12 января, около 11:15 в селе Солобковцы в Ярмолинском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель трактора CASE-400, 29-летний мужчина, двигаясь задним ходом к грузовику MAN, наехал на его 37-летнего водителя, который в это время фиксировал буксировочный трос. От полученных травм мужчина погиб на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

