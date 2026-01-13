На Хмельнитчине водитель грузовика погиб под колесами трактора, пока крепил буксировочный трос
ДТП произошло в понедельник, 12 января, около 11:15 в селе Солобковцы в Ярмолинском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель трактора CASE-400, 29-летний мужчина, двигаясь задним ходом к грузовику MAN, наехал на его 37-летнего водителя, который в это время фиксировал буксировочный трос. От полученных травм мужчина погиб на месте.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
