13 января 2026, 11:32

На Хмельнитчине водитель грузовика погиб под колесами трактора, пока крепил буксировочный трос

13 января 2026, 11:32
Фото: полиция
ДТП произошло в понедельник, 12 января, около 11:15 в селе Солобковцы в Ярмолинском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель трактора CASE-400, 29-летний мужчина, двигаясь задним ходом к грузовику MAN, наехал на его 37-летнего водителя, который в это время фиксировал буксировочный трос. От полученных травм мужчина погиб на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, утром 10 января в результате ДТП в Черкасской области легковушку разнесло вдребезги. Погибла женщина, двое детей травмированы.

