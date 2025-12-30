В Полтавской области женщина погибла во время пожара в квартире

Фото: Национальная полиция

В Полтавской области полиция расследует обстоятельства гибели женщины. 27 декабря в городе Карловка произошел пожар в одной из квартир

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

После ликвидации возгорания правоохранители обнаружили владелицу дома 1953 года рождения без сознания. Медики пытались спасти женщину, однако она скончалась в карете скорой помощи.

По этому факту следственное подразделение начало досудебное расследование по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей).

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают следствие.

Напомним, 28 декабря на Закарпатье произошел масштабный пожар, горел ресторан. В результате возгорания уничтожена кровля помещения и повреждено имущество внутри. Причина возникновения пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются.