Фото: ГСЧС

Возгорание возникло в понедельник, 29 декабря, около 05:30 в Мукачевском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Недалеко от села Росош загорелась магистральная газовая труба.

Для тушения пожара и предотвращения распространения огня на лес привлекли 21 спасателя и 7 единиц техники из Мукачево, Свалявы и села Довге. На месте работает оперативно-координационный отдел.

По состоянию на 07:15 чрезвычайники перекрыли вентиль газопровода, происходит уменьшение горения.

Отмечается, что угрозы распространения огня на жилые дома и другие объекты инфраструктуры нет. Газ населению не отключали.

Напомним, ночью 28 декабря на Буковне произошел масштабный пожар на птицеферме. В результате пожара погибли около 5 тысяч кур.