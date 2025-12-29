На Закарпатье загорелась магистральная газовая труба
Возгорание возникло в понедельник, 29 декабря, около 05:30 в Мукачевском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Недалеко от села Росош загорелась магистральная газовая труба.
Для тушения пожара и предотвращения распространения огня на лес привлекли 21 спасателя и 7 единиц техники из Мукачево, Свалявы и села Довге. На месте работает оперативно-координационный отдел.
По состоянию на 07:15 чрезвычайники перекрыли вентиль газопровода, происходит уменьшение горения.
Отмечается, что угрозы распространения огня на жилые дома и другие объекты инфраструктуры нет. Газ населению не отключали.
Напомним, ночью 28 декабря на Буковне произошел масштабный пожар на птицеферме. В результате пожара погибли около 5 тысяч кур.
