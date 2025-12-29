Масштабный пожар на птицеферме на Буковине: погибли 5 тысяч кур

Фото: ГСЧС Буковины

Ночью 28 декабря на спецлинию 101 поступил вызов о масштабном пожаре в селе Замостье Вашкивецкого территориального общества Вижницкого района

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Черновицкой области, передает RegioNews.

Из-за позднего обнаружения возгорания пламя уничтожило перекрытие и кровлю здания, а также привело к гибели около 5 тысяч кур.

К ликвидации пожара от ГСЧС привлекался 31 спасатель и 7 единиц техники, от местных пожарно-спасательных подразделений – 6 пожарных и 5 единиц техники.

Причину пожара и размер нанесенного ущерба устанавливают специалисты. Люди во время инцидента не пострадали.

Напомним, 24 декабря в Черновцах произошел пожар в многоэтажке. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже. Один человек погиб. Спасатели совместно с правоохранителями эвакуировали девять жителей дома, среди них дети.