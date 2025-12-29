Бита, пистолет и ТЦК: столкновение у детского сада в Полтаве

Скриншот с видео

В Полтаве в районе Садов-1 возле детского сада произошла стычка с участием работников ТЦК и СП, полиции и местных жителей

Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

По сообщениям очевидцев, работники ТЦК пытались задержать мужчину, но женщины и другие прохожие пытались помешать этому.

В результате конфликта был поврежден автомобиль – пробиты колеса. Позже из машины вышел мужчина с отобранной битой. Полицейский с пистолетом бросился за ним вдогонку.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, 25 декабря в Одесской области в Белгород-Днестровском районном ТЦК умер мужчина – у него произошло сердечное приступ после того, как его доставили для уточнения данных.

