На Полтавщині 19-річного юнака вбило струмом на даху вагона
Подія сталась 31 жовтня близько 19:30 у селищі Білики Полтавського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Наразі відомо, що 19-річного юнака вразило струмом, коли він піднявся на дах одного з вагонів потягу. Від отриманих травм хлопець загинув на місці. Його тіло направили на судмедекспертизу для встановлення причини смерті.
Поліція встановлює обставини події.
Нагадаємо, раніше на Волині 16-річний підліток заліз на дах потяга і отримав ураження струмом. Потерпілого з опіками госпіталізували.
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
