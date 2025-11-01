Фото: поліція

Подія сталась 31 жовтня близько 19:30 у селищі Білики Полтавського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Наразі відомо, що 19-річного юнака вразило струмом, коли він піднявся на дах одного з вагонів потягу. Від отриманих травм хлопець загинув на місці. Його тіло направили на судмедекспертизу для встановлення причини смерті.

Поліція встановлює обставини події.

Нагадаємо, раніше на Волині 16-річний підліток заліз на дах потяга і отримав ураження струмом. Потерпілого з опіками госпіталізували.