Фото: ДСНС

У ніч на 1 листопада російська армія атакувала Полтавську область. Під ударом опинився один з об'єктів газовидобувної галузі

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. На щастя, інформації про постраждалих немає.

До ліквідації займання були залучені 22 одиниці техніки та 93 рятувальники.

Пожежу повністю ліквідували о 06:02.

Нагадаємо, вдень 31 жовтня росіяни вдарили по Дніпровському району Херсона. Внаслідок атаки загинули дві людини, ще 7 постраждали.