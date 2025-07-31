У Bolt покарали таксиста, який у Полтаві влетів у будинок

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30 липня у Полтаві стався інцидент за участі водія сервісу Bolt, який, імовірно, перебував за кермом у стані сп'яніння. У компанії вже відреагували на ситуацію та назвали дії водія неприйнятними

Про це інформує RegioNews.

"Ми глибоко стурбовані цією ситуацією, адже така поведінка водія є абсолютно неприйнятною. Безпека всіх учасників дорожнього руху — беззаперечний пріоритет нашої компанії", — заявили в Bolt.

У зв'язку з інцидентом обліковий запис водія було назавжди відключено від платформи.

У Bolt також наголосили на готовності надати поліції всю необхідну інформацію в межах розслідування.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, 30 липня, у Полтаві на вулиці Сковороди нетверезий таксист Bolt влетів у житловий будинок. За словами очевидців, водій таксі протягом усього ранку грубо порушував правила дорожнього руху та поводився неадекватно.