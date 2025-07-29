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Бюро економічної безпеки завершило розслідування у справі жителя Полтавщини, якого підозрюють у використанні забороненої в Україні платіжної системи WebMoney Transfer

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що 50-річний чоловік проводив незаконні фінансові операції, пов’язані з обміном, переказом та виведенням коштів через електронну систему, яка має російське походження і заборонена в Україні.

За даними слідства, протягом останніх півтора року підозрюваний здійснив понад дві тисячі транзакцій на загальну суму понад 1,27 мільйона гривень. Отримані кошти використовувалися як для безготівкових розрахунків, так і для зняття готівки. Таким чином чоловік забезпечував собі постійний дохід, порушуючи чинне законодавство.

Під час обшуків у фігуранта вилучили банківські картки, мобільні пристрої, а також чорнові записи, що можуть містити додаткову інформацію про клієнтів або обсяги незаконної діяльності. Слідство зібрало достатню доказову базу, і справу з обвинувальним актом уже передали до суду.

У БЕБ нагадують, що WebMoney Transfer внесена до переліку санкційних систем, а її використання на території України заборонено через зв’язок із фінансовими структурами країни-агресора.

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