В Николаевской области пьяный водитель Mercedes врезался в Audi: погибла женщина

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Смертельное ДТП произошло 20 июля в селе Раково Вознесенского района. Потерпевшая скончалась в больнице. Фигуранту сообщили о подозрении

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области, передает RegioNews.

По данным следствия, около 16:45 на трассе Н-24 "Благовещенское-Николаев" столкнулись легковушки Mercedes и Audi. Автомобили двигались в попутном направлении.

"В результате столкновения транспортных средств 35-летняя водительница автомобиля Audi получила тяжелые телесные повреждения и впоследствии скончалась в медицинском учреждении", — говорится в сообщении.

За рулем Mercedes находился 43-летний водитель. Он был пьян. Правоохранители сообщили задержанному о подозрении. Ему грозит до 10 лет заключения. В настоящее время продолжается следствие.