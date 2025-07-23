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23 июля 2025, 01:35

В Николаевской области пьяный водитель Mercedes врезался в Audi: погибла женщина

23 июля 2025, 01:35
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фото: Нацполиция
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Смертельное ДТП произошло 20 июля в селе Раково Вознесенского района. Потерпевшая скончалась в больнице. Фигуранту сообщили о подозрении

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области, передает RegioNews.

По данным следствия, около 16:45 на трассе Н-24 "Благовещенское-Николаев" столкнулись легковушки Mercedes и Audi. Автомобили двигались в попутном направлении.

"В результате столкновения транспортных средств 35-летняя водительница автомобиля Audi получила тяжелые телесные повреждения и впоследствии скончалась в медицинском учреждении", — говорится в сообщении.

За рулем Mercedes находился 43-летний водитель. Он был пьян. Правоохранители сообщили задержанному о подозрении. Ему грозит до 10 лет заключения. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, на Прикарпатье 23-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat насмерть сбил пешехода.

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