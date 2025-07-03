Массированный обстрел дронами в Полтаве: 2 погибших, 47 раненых, среди них полицейские
Правоохранительные органы Полтавщины документируют последствия массированного обстрела дронами, в результате которого погибли люди и ранены
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
В Полтавской области проходят мероприятия по фиксации последствий военного преступления, совершенного российскими войсками. Согласно последним данным, в результате массированного обстрела Полтавы дронами погибли два человека, еще 47 получили ранения. Среди пострадавших – двое сотрудников полиции.
Атака произошла сегодня утром. Вражеские беспилотники нанесли удар по жилым районам города, в результате чего были повреждены как частные дома, так и многоэтажки. Кроме того, пострадали местные магазины и находившиеся поблизости автомобили.
На месте происшествия работают правоохранители, спасатели, медики и коммунальные службы. Также к ликвидации последствий привлечены волонтеры и представители других ведомств, оказывающих помощь пострадавшим жителям. Расследование продолжается, а правоохранители документируют все факты дальнейшего реагирования.
Ранее сообщалось, что в Полтаве во время тревоги было закрыто укрытие в центре города.