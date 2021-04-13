На Полтавщине СБУ разоблачила чиновников "Укргаздобычи": украли 100 тонн горючего
На Полтавщине Служба безопасности Украины задокументировала хищения почти 100 тонн горюче-смазочных материалов чиновниками одного из подразделений АО "Укргаздобыча". По рыночной стоимости, это составляет около 3 млн грн.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В течение двух лет организаторы присваивали дизельное топливо, которое выделялось для технологического транспорта и специальной техники. Для официальной отчетности злоумышленники формировали заведомо неправдивые официальные документы", - сообщили оперативники.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что участники группы присвоили почти 100 тонн дизельного топлива, рыночной стоимостью примерно 3 млн грн. Прямые убытки АО "Укргаздобыча" составляют свыше 830 тыс. грн. Продукцию злоумышленники реализовывали за наличные.
В рамках досудебного расследования 26 лицам, в том числе действующим и бывшим работникам структурного подразделения АО "Укргаздобыча", сообщено о подозрении в совершении особо тяжких уголовных правонарушений.
Часть подозреваемых признала свою вину и добровольно возместила ущерб АО "Укргаздобыча".
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