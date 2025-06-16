Взрывы на Полтавщине: власти предупредили о работе саперов
В понедельник, 16 июня, в Полтавской области будут раздаваться взрывы. В одном из районов региона работают саперы
Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на официальный Telegram-канал Полтавской областной военной администрации.
Власти призвали жителей Полтавского района не паниковать.
"16 июня на территории Зиньковской общины будут проводить технические взрывные работы. Если услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие!", - говорится в сообщении.
Напомним, во Львове во дворе местного жителя обнаружили 138 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.
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