Скандал на Полтавщине: 29 человек незаконно содержали в психбольнице
В Полтавской области во время мониторингового визита были зафиксированы серьезные нарушения прав человека в КП "Областное учреждение по оказанию психиатрической помощи" Полтавского областного совета
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews.
По его словам, в помещении, где ранее применялись принудительные меры медицинского характера, 29 пациентов заявили, что они содержатся против их воли. У них изъяли документы и мобильные телефоны, а также, по словам пострадавших, их привлекали к принудительному бесплатном труду.
На место инцидента прибыли следственно-оперативная группа национальной полиции, представители Полтавской областной прокуратуры и руководство заведения.
По результатам проверки было открыто уголовное производство и начаты следственные действия.
Руководство заведения проверяют на соблюдение законодательства и прав пациентов.
Омбудсмен отметил необходимость строгого соблюдения конституционного права каждого человека на свободу и личную неприкосновенность. И отметил, что дело находится на его личном контроле.
Напомним, в Великоберезнянской общине Закарпатской области зафиксированы шокирующие нарушения прав человека по здравоохранению.