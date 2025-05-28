фото: Омбусман Украины

В Полтавской области во время мониторингового визита были зафиксированы серьезные нарушения прав человека в КП "Областное учреждение по оказанию психиатрической помощи" Полтавского областного совета

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews.

По его словам, в помещении, где ранее применялись принудительные меры медицинского характера, 29 пациентов заявили, что они содержатся против их воли. У них изъяли документы и мобильные телефоны, а также, по словам пострадавших, их привлекали к принудительному бесплатном труду.

На место инцидента прибыли следственно-оперативная группа национальной полиции, представители Полтавской областной прокуратуры и руководство заведения.

По результатам проверки было открыто уголовное производство и начаты следственные действия.

Руководство заведения проверяют на соблюдение законодательства и прав пациентов.

Омбудсмен отметил необходимость строгого соблюдения конституционного права каждого человека на свободу и личную неприкосновенность. И отметил, что дело находится на его личном контроле.

Напомним, в Великоберезнянской общине Закарпатской области зафиксированы шокирующие нарушения прав человека по здравоохранению.