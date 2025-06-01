Частина Полтави залишилась без світла: названа причина

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В обласному центрі сталася аварія на лінії електропередач. Частина міста залишилася без електропостачання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Володимира Когута.

За його словами, через несприятливі погодні умови сталося аварійне відключення ліній електропередач у 7 населених пунктах Гадяцької, Диканської та Кобеляцької ТГ.

"Без світла залишилися 55 юридичних та 526 побутових споживачів. Фахівці уже працюють над відновленням електропостачання", - йдеться у повідомленні.

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