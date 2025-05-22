В Кировоградской области утонул рыбак: его пытался спасти товарищ
Происшествие случилось днем 21 мая на реке Малая Вись в городе Малая Виска Новоукраинского района
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Один из рыбаков, находясь на кладке, потерял равновесие и упал в воду. Другой, наблюдая за этим с лодки, бросился в воду, чтобы спасти утопающего. Свидетели вызвали спасателей.
"Отважный рыбак пытался помочь беспомощному мужчине, впрочем, его усилий оказалось мало. Он находился в водоеме до прибытия спасателей, пытаясь из последних сил держать над водой тело мужчины", – рассказали в ГСЧС.
Бойцы ГСЧС спасли 70-летнего мужчину и достали из воды тело 72-летнего утопленника. Спасенного передали работникам "скорой".
Напомним, вечером 20 мая под Винницей в водоеме обнаружили тело 36-летней женщины.
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