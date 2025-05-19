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19 мая 2025, 14:47

В Житомирской области в ДТП пострадали четыре человека

19 мая 2025, 14:47
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фото: полиция
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ДТП с участием двух легковушек произошло днем 17 мая в поселке Гришковцы Бердичевского района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Так, 22-летний водитель авто Mazda на закругленном участке дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой Volkswagen Passat под управлением 28-летнего мужчины.

В результате ДТП травмы получили оба водителя и двое пассажиров Mazda. Всех доставили в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии. Ведется расследование.

Напомним, днем 18 мая на Львовщине столкнулись два автомобиля. Один человек погиб, двое получили травмы.

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