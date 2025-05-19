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ДТП произошло 18 мая около 12:00 между селом Гамалеевка и городом Дубляны во Львовском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Произошло столкновение автомобилей Renault Sandero, которым управлял 69-летний киевлянин, и Ford Mondeo под управлением 66-летнего львовянина.

В результате ДТП водители обоих авто и пассажирка Renault Sandero, 69-летняя киевлянка, получили травмы и были госпитализированы. К сожалению, несмотря на усилия медиков, женщина скончалась в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, 18 мая во Львовской области в ДТП погиб мужчина, был травмирован 5-летний мальчик.